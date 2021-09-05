O modaya Hande Doğandemir de uydu
Son dönemde akım haline gelen ve Türkiye'de de birçok ünlü ismin paylaştığı dil çıkarma moduna ünlü oyuncu Hande Doğandemir de kervana katılan isimler arasında yer aldı. İşte detaylar...
Hande Doğandemir, son dönemde akım haline gelen dil modusuna uydu. Serenay Sarıkaya, Aleyna Tilki, Dilan Çiçek Deniz ve Hailey Baldwin Bieber'in dil çıkardığı pozlarından sonra Doğandemir de dil çıkardı.
Sezonun son tatil keyifini çıkaran Doğandemir, bikiniyle çektirdiği pozunda dilini çıkardı.
Son dönemde aldığı kilolar yüzünden gündemde olan Doğandemir, fit vücudu dikkat çekti.
Kaynak: Snob Magazin