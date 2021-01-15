O isim Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor
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O isim Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor

15.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:51
O isim Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncusu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirmiş ve sevenlerini korkutmuştu. Sürmeli'nin dizinin yeni bölümünde ekranlara döneceği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Geçen sezon başında beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli, bir bölüm oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a ara vermek zorunda kalmıştı. Usta oyuncunun ne zaman diziye döneceği merak konusuydu.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni yılda ekrana döneceğini söyleyen oyuncunun haftaya ekrana gelecek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yer alacağı öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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