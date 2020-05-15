Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi

Kırklareli Valiliği, maskesiz sokağa çıkılmaması yönünde karar aldı. Böylelikle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi. O iller şöyle sıralanıyor; Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale ve Kırklareli.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
15.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:22

Koronavirüse karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, bugün Kırklareli'de de zorunlu hale getirildi. Böylelikle maske takmanın zorunlu hale geldiği il sayımız 18'e yükseldi.

UYMAYANLARA CEZA VERİLECEK

Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde sokağa maskesiz çıkmaya kısıtlama getirdi. Bu kısıtlamayla birlikte Kırklareli, yurt genelinde maskesiz sokağa çıkmanın kısıtlandığı 18'inci il oldu. Alınan karar doğrultusunda vatandaşlar dışarı çıktıklarında maske takmak zorunda olacak. Maske takmayanlar, tespit edildikleri yerde ilgili yasa gereğince idari para cezasına çarptırılacak.

BALIK TUTMAK, PİKNİĞE GİTMEK SERBEST

Öte yandan, Kırklareli Valiliği pikniğe ve balığa gitmekle ilgili önemli bir karar aldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karara göre hafta içleri maske ve sosyal mesafeyi korumak şartıyla balık tutulabilecek, pikniğe gidilebilecek. Ancak hafta sonları ise kısıtlama devam edecek.

18 İLDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKILMAYACAK

Koronavirüs salgını ile topyekün mücadele ettiğimiz şu günlerde Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli ve Kırıkkale ve Kırklareli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi

Kaynak: İHA

İlgili Haberler

14 Mayıs Perşembe koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!
14 Mayıs Perşembe koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!
Sektörlere göre yeni koronavirüs tedbirleri! Bakkallar, büfeler, kasap, manav, balıkçı, konfeksiyon, minibüs ve diğer sektörlerde Covid-19 tedbirleri
Sektörlere göre yeni koronavirüs tedbirleri! Bakkallar, büfeler, kasap, manav, balıkçı, konfeksiyon, minibüs ve diğer sektörlerde Covid-19 tedbirleri

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak Haber
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır Haber
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak 'çöl tozları' için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak "çöl tozları" için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Koronadan ölenlerin sayılarını gösteren panoya 'Trump'ın ölüm saati' adı verildi
Koronadan ölenlerin sayılarını gösteren panoya "Trump'ın ölüm saati" adı verildi
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e 'Aracı' eleştirisi: Siyasette saklı kalması gerekenler vardır
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e "Aracı" eleştirisi: Siyasette saklı kalması gerekenler vardır
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki '4 öpücük' formülünü anlattı
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı
Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Tarkan Burcu Esmersoy Jennifer Lopez Jennifer Aniston
Spor Hasan Şaş Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Karar Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 13:14:20. #1.15#
title