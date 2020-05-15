Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi Kırklareli Valiliği, maskesiz sokağa çıkılmaması yönünde karar aldı. Böylelikle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi. O iller şöyle sıralanıyor; Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale ve Kırklareli.

Koronavirüse karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, bugün Kırklareli'de de zorunlu hale getirildi. Böylelikle maske takmanın zorunlu hale geldiği il sayımız 18'e yükseldi.

UYMAYANLARA CEZA VERİLECEK

Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde sokağa maskesiz çıkmaya kısıtlama getirdi. Bu kısıtlamayla birlikte Kırklareli, yurt genelinde maskesiz sokağa çıkmanın kısıtlandığı 18'inci il oldu. Alınan karar doğrultusunda vatandaşlar dışarı çıktıklarında maske takmak zorunda olacak. Maske takmayanlar, tespit edildikleri yerde ilgili yasa gereğince idari para cezasına çarptırılacak.

BALIK TUTMAK, PİKNİĞE GİTMEK SERBEST

Öte yandan, Kırklareli Valiliği pikniğe ve balığa gitmekle ilgili önemli bir karar aldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karara göre hafta içleri maske ve sosyal mesafeyi korumak şartıyla balık tutulabilecek, pikniğe gidilebilecek. Ancak hafta sonları ise kısıtlama devam edecek.

18 İLDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKILMAYACAK

Koronavirüs salgını ile topyekün mücadele ettiğimiz şu günlerde Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli ve Kırıkkale ve Kırklareli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Kaynak: İHA