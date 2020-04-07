Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı
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Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı

Koronavirüs nedeniyle insanlar evlerinde kalınca Tunceli Çemişgezek'te ilçenin içinde gezinmeye başlaya yaban keçilerinin evlerin çatılarına kadar çıktığı görüldü.

07.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:25
Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkması kısıtlanmasının ve zaruri olmadıkça sokağa çıkılmama çağrısı yapılması ülke genelinde büyük oranda karşılık buluyor. Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde de vatandaşlar "Evde kal" çağrılarına uyuyor.

KEÇİLER ÇATILARA KADAR ÇIKTI

Bahar havasının etkili olduğu ilçede boş kalan sokaklarda, yaban keçileri dolaşmaya başladı. İlçeye sürekli gelen yaban keçileri, bu kez mahalle ve sokak aralarının yanı sıra bazı evlerin çatılarına da çıkması dikkat çekti.

Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı

"ÇEMİŞGEZEK'TE KEÇİLER ARTIK İLÇEYE ÇIKMAYA BAŞLADI"

Yaban keçilerini koruduklarını ve doğal yaşama karşı duyarlı olduklarını aktaran ilçe sakinlerinden İbrahim Köse, "Biliyorsunuz koronavirüs sebebiyle dışarıya çıkmak kısıtlandı. Bu yüzden Çemişgezek'te yaşayan dağ keçileri de artık yabanda değil de aynı zamanda ilçe içine de çıkmaya başladı. Biz yine de zaruri ihtiyaçlarımız olmadığı zaman dışarıya çıkmıyoruz. Bütün Türkiye'yi de bu sağduyuya bekliyoruz" dedi.

Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı
Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı
Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı
Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı
Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı
Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- O ilçede vatandaşlar evde kaldı, yaban keçileri çatıya kadar çıktı
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