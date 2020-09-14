Nvidia, ARM'yi 40 milyar dolara satın aldı! Nvidia nedir? Nvidia nasıl güncellenir? ARM ne demek? SoftBank'ın işlemci üretisi şirketi ARM, Nvidia tarafından satın alındı. Nvidia nedir? ARM ne demek? Nvidia ve ARM arasındaki satış detayları...

Nvidia, ARM 'ı 40 milyar dolara satın aldı. Satın alımın 18 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Peki, Nvidia nedir? ARM ne demek?

NVIDIA, ARM' 40 MİLYARA SATIN ALDI

Nvidia Corp, SoftBank'ın işlemci üretisi şirketi ARM Ltd'yi Şirket'in değerini 40 milyar dolar olarak belirleyen bir anlaşma karşılığında satın aldı.

Varılan anlaşmaya göre Nvidia 21,5 milyar dolar tutarında hisse ve 12 milyar dolar nakit ödeyecek. Nakit ödeminin 2 milyar doları anlaşmanın imzalanması ile birlikte yapılacak. SoftBank, ARM'den yüzde 10'dan daha az bir paya sahip olmaya devam edecek.

NVIDIA NEDİR?

Nvidia Corporation Santa Clara, Kaliforniya merkezli bir teknoloji şirketidir. Oyunculara yönelik grafik işlemciler, ayrıca mobil cihazlar ve otomotiv pazarı için yongada sistemler üretir. Şirketin ana grafik işlemci ürünleri ailesi olan GeForce, AMD'nin Radeon ürünlerinin doğrudan rakibidir.

ARM NEDİR?

ARM mimarisi RISC tabanlı bir işlemci mimarisidir, 32 ve 64 bit versiyonları vardır, genel itibarıyla düşük güç tüketimi, diğer RISC tabanlı işlemcilere göre yüksek performanslıdır.