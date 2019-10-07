Nusret Gökçe'nin büyük ayakkabıları Instagram'da gündem oldu

07.10.2019 22:22

Instagram'da 23,3 takipçi sayısıyla en üst sırada bulunan Nusret Gökçe'nin ayakkabıları alay konusu oldu. Gökçe'nin ayakkabıları çok büyük bulundu.

FAZLASIYLA BÜYÜK BULUNDU

Sosyete kasabı Nusret Gökçe, kubbe üzerinde fotoğrafını yayınladı. Gökçe'nin takipçileri ise fotoğraftaki ayakkabı detayına takıldı. Gökçe'nin ayakkabıları vücuduna göre fazlasıyla büyük bulundu.

"AYAKKABILAR 55 NUMARA GALİBA"

Konuyla ilgili fotoğrafa yorum yapın bir takipçisi, "Nusret o ayakkabılar ne öyle kocaman çıkmış." ifadelerini kullandı. Gökçe'nin başakı bir takipçisi ise, "Ayakkabılar 55 numara galiba." yorumunu yaptı.