Nusret Gökçe, Elazığ'daki depremzedeler için ne kadar para yardımı yapacağını duyurdu

28.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:52

Salt bea hareketiyle adını duyuran ve ülkenin çeşitli yerlerinde restoranı bulunan sosyetik kasap Nusret Gökçe, Instagram hesabından paylaşım yaparak Türkiye'deki restoranlarının bir günlük cirosunu Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Bugün yeni bir paylaşım yapan Gökçe, göndereceği net ücretin miktarını söyledi.

5 RESTORANININ BİR GÜNLÜK CİROSUNU BAĞIŞLADI

Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Elazığ başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem sonrası birçok ev hasar gördü. Yaşanan doğal afet sonrası Türkiye'nin dört bir yanında yardım kampanyaları başlatıldı. Ünlü kasap Nusret Gökçe ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de 5 restoranının bir günlük cirosunu Elazığ'daki depremzedelere göndereceğini söyledi.

1 MİLYON 22 BİN TL GÖNDERECEK

Bugün Instagram hesabından yıllar önce bulaşıkçılık yaptığı günlerden bir fotoğraf paylaşan Nusret Gökçe, dün dükkanlarının 1 milyon 22 bin TL ciro yaptığını duyurdu. Gökçe açıkladığı tüm miktarı deprem sonrası dışarıdan kalan vatandaşlarımıza gönderecek.

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