Nusret Gökçe, Elazığ'daki depremzedeler için ne kadar para yardımı yapacağını duyurdu
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Türkiye'deki restoranlarının bir günlük gelirini depremzedelere bağışlayacağını söyledi. Bugün, dün yaptıkları günlük cironun 1 milyon 22 bin TL olduğunu söyleyen Gökçe, parayı doğrudan depremzedelere gönderecek.
Salt bea hareketiyle adını duyuran ve ülkenin çeşitli yerlerinde restoranı bulunan sosyetik kasap Nusret Gökçe, Instagram hesabından paylaşım yaparak Türkiye'deki restoranlarının bir günlük cirosunu Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Bugün yeni bir paylaşım yapan Gökçe, göndereceği net ücretin miktarını söyledi.
5 RESTORANININ BİR GÜNLÜK CİROSUNU BAĞIŞLADI
Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Elazığ başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem sonrası birçok ev hasar gördü. Yaşanan doğal afet sonrası Türkiye'nin dört bir yanında yardım kampanyaları başlatıldı. Ünlü kasap Nusret Gökçe ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de 5 restoranının bir günlük cirosunu Elazığ'daki depremzedelere göndereceğini söyledi.
1 MİLYON 22 BİN TL GÖNDERECEK
Bugün Instagram hesabından yıllar önce bulaşıkçılık yaptığı günlerden bir fotoğraf paylaşan Nusret Gökçe, dün dükkanlarının 1 milyon 22 bin TL ciro yaptığını duyurdu. Gökçe açıkladığı tüm miktarı deprem sonrası dışarıdan kalan vatandaşlarımıza gönderecek.
Haber Videosu: Nusret Gökçe, Elazığ'daki depremzedeler için ne kadar göndereceğini duyurdu
-
ALLAH IM daha çok versinliCevap Yaz Yayından Kaldır
-
birin bin olsun adamın dibiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
helal sana be hiç geldiğin yeri unutmuyosun allah daha çok versinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Adamsin adamsin adamin dibisin helal olsun sana kardesim helal olsunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
adamsın nusretCevap Yaz 3 Yayından Kaldır