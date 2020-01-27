Nusret Gökçe, bugün Türkiye'deki dükkanlarının gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacak

27.01.2020 07:26 | Son Güncelleme: 27.01.2020 07:29

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından tüm Türkiye'ye tek yürek oldu. Binlerce kişinin başlattığı yardım kampanyalarına ünlü işletmecisi Nusret Gökçe de destek oldu.

DÜKKANLARININ GELİRİNİN BAĞIŞLADI

Türkiye genelinde büyük yardım kampanyaları başlatılırken, ünlü isimler de deprem bölgesine yardım gönderiyor. Salt bae hareketiyle tüm dünyada tanınan işletmeci Nusret Gökçe de Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için elini taşın altına koyarak Instagram hesabından yardımda bulacağını söyledi.

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Gökçe,"Biz Türkiye'yiz. Yarın bütün Nusret Türkiye gelirini Elazığ'a bağışlıyoruz. Devlet baba ve milletimiz ne derse emrindeyiz" dedi. Gökçe'nin bu anlamlı paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Nusret Gökçe'nin Etiler, Bebek, Nişantaşı, Kanyon AVM ve İstinyepark AVM olmak üzere Türkiye'de 5 restoranı bulunuyor.