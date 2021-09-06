Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı görevine başladı
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Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı görevine başladı

Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı görevine başladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel

Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı görevine başladı.

Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı görevine başladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı, kaymakamlıkta kurum müdürleri ile yaptığı toplantının ardından belediyede birim müdürleri ile görüştü.

Kurum ve birimler arasında eşgüdümle çalışılmasının önemine işaret eden Kayabaşı, "Her vatandaşımız bizim için kıymetli ve değerli. Personelimiz vatandaşımıza hizmet verirken güler yüzlü olmalılar. Vatandaşlarımızın talep ettiği hizmeti en iyi şekilde kendilerine ulaştıracağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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