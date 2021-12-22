Nusaybin İpek yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Nusaybin ilçesi Duruca Mahallesi mevkiinde İpek Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Irak plakalı cip, Duruca Mahallesinde park halinde otobüse binmeye çalışan otobüs personeli ve yolculara çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık personeli ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otobüs şoförü Erdal Elbaner (40), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Elbaner'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 kişinin tedavisi sürerken, Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MARDİN

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