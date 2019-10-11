Nusaybin'de YPG/PKK tarafından düzenlenen hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı

11.10.2019 20:58

Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge oluşturmak amacıyla düzenlediği Barış Pınarı Herakatı'nın ardından YPG/PKK'lı teröristler tarafından Mardin Nusaybin'e saldırı düzenledi. Saldırının sonucunda 8 kişi şehit oldu, 35 kişi yaralandı. O hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

BEBEK KATİLİ TERÖRİSTLER SİVİLLERİ BOMBALADI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Nusaybin ilçesine sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi şehit oldu, 35 kişi de yaralandı. O saldırın kahreden görüntüleri ortaya çıktı.

İşte Nusaybin'de sivillere düzenlenen saldırı anının fotoğrafları: