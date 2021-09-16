Nusaybin'de 2 mahalle karantinaya alındı - Haberler
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Nusaybin'de 2 mahalle karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Haberler | Güncel
Nusaybin'de 2 mahalle karantinaya alındı

MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı Bahçebaşı ve Çatalözü mahalleleri, artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı Bahçebaşı ve Çatalözü mahalleleri, artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla artan koronavirüs vakaları nedeniyle Bahçebaşı ve Çatalözü mahallelerinin 14 gün boyunca karantinaya alındığı bildirildi. Karantinaya alınan mahallelerin girişlerinde jandarma ekipleri görevlendirildi. İhtiyaçların giderilmesi için Nusaybin Belediyesi ekipleri görevlendirildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ise karantina süresince aşı sırası gelenlere, mobil aşı ekiplerince aşılarının evlerinde yapılabileceğini duyurdu.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Son Dakika Haberleri
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