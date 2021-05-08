Nuri Bilge Ceylan'dan park sorununa çözüm
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Nuri Bilge Ceylan'dan park sorununa çözüm

Nuri Bilge Ceylan'dan park sorununa çözüm
Hürriyet - Haberler | Magazin

YENİ FİLMİ YOLDA2018 yılında seyirciyle buluşan son filmi "Ahlat Ağacı" ile sinema dünyasında büyük ses getiren, şu sıralar ise "Kuru Otlar Üstüne" adlı yeni projesi üzerinde çalışan ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, geçtiğimiz perşembe günü Cihangir'de objektife takıldı.

YENİ FİLMİ YOLDA

2018 yılında seyirciyle buluşan son filmi "Ahlat Ağacı" ile sinema dünyasında büyük ses getiren, şu sıralar ise "Kuru Otlar Üstüne" adlı yeni projesi üzerinde çalışan ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, geçtiğimiz perşembe günü Cihangir'de objektife takıldı.

CİHANGİR'E UYGUN ARAÇ

Evi Cihangir'de bulunan Nuri Bilge Ceylan, araç sahiplerinin park sorunu yaşadığı semtte kullanmaya müsait otomobiliyle görüntülendi. İki kişilik mini aracıyla objektife yansıyan Ceylan, muhabirlerin sorularını yanıtlamadan uzaklaştı.

Kaynak: Hürriyet

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Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı
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