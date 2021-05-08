Nuri Bilge Ceylan'dan park sorununa çözüm

YENİ FİLMİ YOLDA2018 yılında seyirciyle buluşan son filmi "Ahlat Ağacı" ile sinema dünyasında büyük ses getiren, şu sıralar ise "Kuru Otlar Üstüne" adlı yeni projesi üzerinde çalışan ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, geçtiğimiz perşembe günü Cihangir'de objektife takıldı.