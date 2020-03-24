Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Türkiye'de yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yapılan bazı haberlere ve sosyal medya yorumlarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu defa çok önemli bir konuya değindi.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından özellikle gençler tarafından yapılan haddini aşan tepki ve esprileri eleştiren Yeşilçay, ahlaki değerlerimizin kolaylıkla bozulduğunu söyledi.

Nurgül Yeşilçay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Panikten, ölüm korkusundan etrafındaki her şeye saldıran, ahlaki değerlerini bir çırpıda yok eden toplumların, etik sonuçlarına hazırlıklı olmalıyız demek ki! Hayatta kalalım da nasıl olursa olsun! Bu kolektif panik hali asıl korkunç olan! Büyüklerimin ellerinden öperim!"