Nurdağı'nda öğretmenlere yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi - Haberler
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Nurdağı'nda öğretmenlere yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Nurdağı'nda öğretmenlere yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi

Nurdağı Kaymakamlığı ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile öğretmenlere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Nurdağı Kaymakamlığı ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı ( İka ) ile öğretmenlere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

"Bağımlılıkla Mücadelede Öğretmen Becerilerin Geliştirilmesi, Eğiticilerin Eğitimi" projesi kapsamında 60 öğretmen için eğitim semineri düzenlendi.

Nurten Öztürk İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen seminere, Kaymakam Sinan Korkmaz, Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Proje Koordinatörü Hüseyin Sıhat ve öğretmenler katıldı.

Kaymakam Korkmaz, buradaki konuşmasında, bağımlıkla topyekun mücadelenin önemli olduğunu, birlikte verilecek mücadeleyle sorunun aşılabileceğini ve bu mücadelede öğretmenlere büyük sorumlulukların düştüğünü belirtti.

Nurdağı'nda öğretmenlere yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi

Nurdağı'nda öğretmenlere yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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