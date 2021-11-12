Nuray Köse kimdir? Bizim Köyün Kızları Nuray anne kim, kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor.

BİZİM KÖYÜN KIZLARI NURAY ANNE KİMDİR?

Bizim Köyün Kızları'nda Nuray anne rolünde olan isim Nuray Köse'dir.

NURAY KÖSE KİMDİR?

Nuray Köse, Türk yemekleri konusunda bilgili bir aşçıdır. Geleneksel Türk mutfağına oldukça hakim olan Nuray Köse, daha önce TRT 1'de İyi Fikir programında da yemek yapmıştır. Şu an ise ekranlarda, Bizim Köyün Kızları yarışmasında yarışmacılara yemek eğitimi de veriyor. Nuray Anne (Nuray Köse) Ezgi Sertel'le Kadınlar Bilir programında da izleyicinin karşısına çıkmıştı.Nur Mutfagı – Nuray Köse isimli İnstagram ve Youtube kanalları olan Nuray Köse sosyal medyada da oldukça ünlüdür.

Nuray Köse aslen Kastamonuludur. Kastamonu yemekleri ve Karadeniz mutfağına oldukça hakimdir.

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