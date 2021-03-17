Nuray Hafiftaş öldü mü? Nuray Hafiftaş neden öldü? Nuray Hafiftaş kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nuray Hafiftaş öldü mü? Nuray Hafiftaş neden öldü? Nuray Hafiftaş kimdir?

17.03.2021 21:53 | Son Güncelleme: 17.03.2021 21:57
Nuray Hafiftaş öldü mü? Nuray Hafiftaş neden öldü? Nuray Hafiftaş kimdir?

Türk halk müziği ses sanatçısı ve bestecisi Nuray Hafiftaş öldü mü? Nuray Hafiftaş neden öldü? Nuray Hafiftaş kimdir? Nuray Hafiftaş şarkıları neler? Detaylar haberimizde.

Şarkıları hayatı ile merak edilen Türk Halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş öldü mü? Nuray Hafiftaş neden öldü? Nuray Hafiftaşkimdir?

NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?

Nuray Hafiftaş 2 Kasım 1962 tarihinde Azeri kökenli bir ailede Çıldır'da doğdu. İlkokulu Taksim'de okudu. İTÜ Devlet Konservatuarı'nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak çalıştı. Aynı yıllarda İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı. Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran sanatçının 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri var. Bunlardan "Ayrılık Nikahı", "Yalan Dünya" ve "İsyan Ediyorum"u Kibariye, "Hasret" ve "Gurbet"i ise İzzet Yıldızhan okudu.

NURAY HAFİFTAŞ NE ZAMAN ÖLDÜ?

Nuray Hafiftaş, Uzun bir süre kalın bağırsak kanseri tedavisi görmüştür. 14 Şubat 2018'de 55 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. 15 Şubatta Teşvikiye Camii'nde düzenlenen devlet töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Hande Erçel Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nuray Hafiftaş öldü mü? Nuray Hafiftaş neden öldü? Nuray Hafiftaş kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 21:58:27. #1.14#
title