Nuray Hafiftaş öldü mü? Nuray Hafiftaş neden öldü? Nuray Hafiftaş kimdir?

Türk halk müziği ses sanatçısı ve bestecisi Nuray Hafiftaş öldü mü? Nuray Hafiftaş neden öldü? Nuray Hafiftaş kimdir? Nuray Hafiftaş şarkıları neler? Detaylar haberimizde.

Şarkıları hayatı ile merak edilen Türk Halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş öldü mü? Nuray Hafiftaş neden öldü? Nuray Hafiftaşkimdir?

NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?

Nuray Hafiftaş 2 Kasım 1962 tarihinde Azeri kökenli bir ailede Çıldır'da doğdu. İlkokulu Taksim'de okudu. İTÜ Devlet Konservatuarı'nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak çalıştı. Aynı yıllarda İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı. Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran sanatçının 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri var. Bunlardan "Ayrılık Nikahı", "Yalan Dünya" ve "İsyan Ediyorum"u Kibariye, "Hasret" ve "Gurbet"i ise İzzet Yıldızhan okudu.

NURAY HAFİFTAŞ NE ZAMAN ÖLDÜ?

Nuray Hafiftaş, Uzun bir süre kalın bağırsak kanseri tedavisi görmüştür. 14 Şubat 2018'de 55 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. 15 Şubatta Teşvikiye Camii'nde düzenlenen devlet töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.