Nükhet Duru ve Mabel Matiz'den 'Nerde'

06.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:16

Duru'nun yorumladığı efsane şarkılardan 'Nerde'; pop müzik dünyasında yerleşik algıları yıkan, farklı tarzı ile dikkatleri çeken Mabel Matiz ve Nükhet Duru düetiyle dinleyiciyle buluşuyor.

Nükhet Duru ve Mabel Matiz birlikte seslendirdiği 'Nerde' 7 Şubat Cuma günü itibariyle dijital müzik platformlarında yayında olacak.

Kaynak: Bültenler