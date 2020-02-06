Nükhet Duru ve Mabel Matiz'den 'Nerde'
Haberler » Güncel » Nükhet Duru ve Mabel Matiz'den 'Nerde' - Haber

Nükhet Duru ve Mabel Matiz'den 'Nerde'

Nükhet Duru 'Hikayesi Var' albümüyle unutulmaz parçalarını yeni düzenleme ve yorumlarıyla gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

06.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:16
Nükhet Duru ve Mabel Matiz'den 'Nerde'

Duru'nun yorumladığı efsane şarkılardan 'Nerde'; pop müzik dünyasında yerleşik algıları yıkan, farklı tarzı ile dikkatleri çeken ve düetiyle dinleyiciyle buluşuyor.

Nükhet Duru ve Mabel Matiz birlikte seslendirdiği 'Nerde' 7 Şubat Cuma günü itibariyle dijital müzik platformlarında yayında olacak.

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler