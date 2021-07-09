Nuh Albayrak kimdir? Nuh Albayrak kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Nuh Albayrak kimdir? Nuh Albayrak kaç yaşında, aslen nerelidir?

Nuh Albayrak kimdir? Nuh Albayrak kaç yaşında, aslen nerelidir?
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2015 yılından beri Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Nuh Albayrak son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Nuh Albayrak kimdir? Nuh Albayrak kaç yaşında, aslen nerelidir?

2007'de Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirilen Albayrak, 2014 yılında Türkiye Gazetesi'nden ayrılarak Star Gazetesi'nde Yayın Koordinatörlüğü görevine getirilmiş ve 7 ay sonra Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine başlamıştır. Nuh Albayrak ile ilgili detaylı bilgilere haberimizin devamından erişebilirsiniz.

NUH ALBAYRAK KİMDİR?

Nuh Albayrak 1960 yılında Konya'da dünyaya geldi. ilk ve orta eğitimini de burada tamamlayan Nuh Albayrak, küçük yaşta edebiyata merak sardı. Liselerarası yarışmalardaki derecelerden sonra Seydişehir Postası isimli yerel gazetede başyazı yazmaya başlayarak gazetecilik mesleğine ilk adımını attı.

Yüksek okulunu İDMMA-Galatasaray Mühendislik'ten tamamlayan Nuh Albayrak, 1980'de inşaat mühendisi olarak meslek değiştirdi. Bu mesleği bir yıl kadar icra ettikten sonra gazeteciliğe geri dönüp Türkiye Gazetesi'nde işe başladı.

O tarihten itibaren gazetenin bütün birimlerinde çalışan Nuh Albayrak Mayıs 2007'de gazetenin genel yayın yönetmenliği görevine getirildi. 2014 yılına kadar görevi başarı ile yöneten Albayrak aynı zamanda Türkiye Gazetesi'nde yazarlık yapmıştır.

Nuh Albayrak Türkiye Gezetesinden ayrıldıktan sonra, Star Gazetesi'nde işe başladı. Buradaki 7 aylık Yayın Koordinatörlüğü görevinden sonra, 2015 yılından beri Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmektedir.

Nuh Albayrak Evli ve iki çocuk babasıdır

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