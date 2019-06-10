NSU kurbanı İsmail Yaşar, öldürüldüğü yerde anıldı: Unutmayacağız, unutturmayacağız

NÜRNBERG Başkonsolosluğu'nun düzenlediği anma törenine Türk sivil toplum örgütleri başkanları, konsolosluk mensupları ve vatandaşlar katıldı. İsmail Yaşar'ın o dönem dönerci dükkanının bulunduğu Gleisshammer semtinde bulunan Schrarrer sokağında yapılan törende konuşan Muavin Konsolos Mesut Doğan "NSU cinayetlerinin dava sonuçları her ne kadar tamamlanmış olsa da, bizler bu cinayetleri unutmayacak ve unutturmayacağız" dedi.

HERKESİN SEVGİSİNİ KAZANMIŞTI

İsmail Yaşar, dönerci dükkanının karşısında bulunan okul öğrencileri tarafından çok sevilen biriydi. Yaşar, parası olmayan öğrencilere çoğu zaman bedava döner vererek, hem onların hem de semt sakinlerinin gönlünü kazanmıştı.