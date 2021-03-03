Nova ne demek? TDK 'ya göre "nova" anlamı nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nova ne demek? TDK 'ya göre "nova" anlamı nedir?

03.03.2021 14:22 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:27
Nova ne demek? TDK 'ya göre

Son zamanlarda, belki de ilk defa duyduğumuz fakat günlük hayatta aslında sıkça kullanılan kelimeler işitiriz. Bunlardan biri de "nova" kelimesidir. Nova ne anlama geliyor? Nova ne demek? TDK 'ya göre "nova" anlamı nedir? İşte cevapları!

Aslında uzun yıllardan beri dilimizde olan nova kelimesini belki de ilk defa duyanlar vardır. Son zamanlarda, sıkça kullanılan kelimelerden biri olan nova, anlamını bilmeyenlerin merak konusu oldu. Öyleyse nova ne anlama geliyor? Nova ne demek? TDK 'ya göre "nova" anlamı nedir? İşte merak edilen cevaplar!

NOVA NE DEMEK?

Nova, bir beyaz cüce üzerinde görülen kataklismik nükleer patlamadır, yıldızın ani ışımasına sebep olur. Novalar diğer ışıma fenomenleri süpernovalar ya da parlak kırmızı nova ile karıştırılmamalıdır. novanın bir çift yıldız sistemindeki beyaz cüce üzerinde olduğu düşünülür.

Sistemin iki yıldızı birbirine yeteri derecede yakınsa madde beyaz cücenin üstüne eşi olan yıldızdan düşebilir. Kontrolsüz bir füzyon reaksiyonu başlar ve nova yıldızın üstüne hidrojen dökülmesiyle oluşur.

TDK 'YA GÖRE "NOVA" ANLAMI NEDİR?

Nova kelimesi Latince'den Türkçe'ye geçen bir kelimedir.

TDK'ya göre nova kelimesinin anlamı ise parlaklığı birdenbire artan, patlamalı değişen yıldızdır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Zeki Müren Türkan Şoray Kenan Doğulu Aleyna Tilki
Spor Metin Oktay Caner Erkin Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nova ne demek? TDK 'ya göre "nova" anlamı nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 14:29:24. #1.15#
title