Nova ne demek? TDK 'ya göre "nova" anlamı nedir?

Son zamanlarda, belki de ilk defa duyduğumuz fakat günlük hayatta aslında sıkça kullanılan kelimeler işitiriz. Bunlardan biri de "nova" kelimesidir. Nova ne anlama geliyor? Nova ne demek? TDK 'ya göre "nova" anlamı nedir? İşte cevapları!

Aslında uzun yıllardan beri dilimizde olan nova kelimesini belki de ilk defa duyanlar vardır. Son zamanlarda, sıkça kullanılan kelimelerden biri olan nova, anlamını bilmeyenlerin merak konusu oldu. Öyleyse nova ne anlama geliyor? Nova ne demek? TDK 'ya göre "nova" anlamı nedir? İşte merak edilen cevaplar!

NOVA NE DEMEK?

Nova, bir beyaz cüce üzerinde görülen kataklismik nükleer patlamadır, yıldızın ani ışımasına sebep olur. Novalar diğer ışıma fenomenleri süpernovalar ya da parlak kırmızı nova ile karıştırılmamalıdır. novanın bir çift yıldız sistemindeki beyaz cüce üzerinde olduğu düşünülür.

Sistemin iki yıldızı birbirine yeteri derecede yakınsa madde beyaz cücenin üstüne eşi olan yıldızdan düşebilir. Kontrolsüz bir füzyon reaksiyonu başlar ve nova yıldızın üstüne hidrojen dökülmesiyle oluşur.

TDK 'YA GÖRE "NOVA" ANLAMI NEDİR?

Nova kelimesi Latince'den Türkçe'ye geçen bir kelimedir.

TDK'ya göre nova kelimesinin anlamı ise parlaklığı birdenbire artan, patlamalı değişen yıldızdır.