Norveç, Türkiye'ye yeni silah satışını durdurduğunu açıkladı

10.10.2019 19:59

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye her türlü silah ihracatını durdurduğunu açıkladı.

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, AFP'ye gönderdiği mailinde, "Durumun karmaşık olduğunu ve sürekli değiştiğini göz önüne alırsak, Dışişleri Bakanlığı bir önlem olarak Türkiye'ye savunma ya da farklı amaçlı kullanımlar için yeni ihracat taleplerine yanıt vermeme kararı aldı." dedi.

FİNLANDİYA DA ASKIYA ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Finlandiya Başbakanı Rinne, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonunu kınamıştı. Sputnik'in aktardığı habere göre Rinne, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin eylemleri Suriye'deki halihazırdaki karmaşık krizi derinleştirmektedir. Tedbirlerin Suriye'deki insani durum üzerindeki etkileri konusunda çok endişeliyiz" demişti.

Operasyonun yeni bir göç krizini de beraberinde getirebileceğini söyleyen Rinne, "Buna AB düzeyinde de hazırlanmak önemli" diye konuşmuştu.

Rinne, "Hükümet, Türkiye'ye veya savaşa katılan diğer ülkelere yeni silah ihracat lisansı vermeyecek" ifadelerini kullanmıştı.