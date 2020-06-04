- Norveç'te toprak kayması sırasında 8 ev sürüklenerek suya gömüldü
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- Norveç'te toprak kayması sırasında 8 ev sürüklenerek suya gömüldü

- Norveç'te toprak kayması sırasında 8 ev sürüklenerek suya gömüldü Norveç'in Krakneset bölgesinde meydana gelen heyelanda kayan toprak parçası üzerindeki 8 ev suya gömüldü.

04.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:19

- Norveç'te toprak kayması sırasında 8 ev sürüklenerek suya gömüldü

OSLO - Norveç'in Krakneset bölgesinde meydana gelen heyelanda kayan toprak parçası üzerindeki 8 ev suya gömüldü.

Norveç'in kuzeyinde yer alan Krakneset bölgesinin Alta kasabasında toprak kayması meydana geldi. Kayan toprak parçası üzerindeki 8 evin suya gömüldüğü anlar bölge sakini tarafından saniye saniye kaydedildi. Heyelanda 610 metre çapında bir toprak parçasının kaydığı belirtildi.

Öte yandan, heyelanın ardından ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.

- Norveç'te toprak kayması sırasında 8 ev sürüklenerek suya gömüldü

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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