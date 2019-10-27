Norveç'te bebekli arabaya saldıran PKK yandaşları gözaltına alındı

27.10.2019 10:27

Norveç'te terör örgütü PKK yandaşları, düzenledikleri yürüyüş sırasında içinde Türk bayrağı olan bir Türk ailenin otomobiline saldırdı. Saldırıda bebeğin de içinde bulunduğu otomobil zarar görürken, olay anı kameralar tarafından görüntülendi. Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri 7 PKK yandaşını gözaltına aldı.

TERÖRİST YANDAŞLARI BEBEKLİ ARABAYI HEDEF ALDI

Başkent Oslo'da meydana gelen olayda, ellerinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları bulunan grup, yoldan geçen ve içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı. Norveç polisinin gözleri önünde gerçekleşen olayda, otomobilin camları çatladı. Otomobilin içinden çekilen görüntülerde, çocuğun ağladığı görüldü.

POLİS GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANDI

Polis, PYD/PKK yandaşlarını olay yerinden dağıtmak için göz yaşartıcı biber gazı kullandı. Oslo Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, yol kenarına park etmiş araçlara saldırı olduğu ve polisin güvenlik önlemleri alarak saldırıyı büyümeden önlediği belirtildi. Açıklamada iki kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

SALDIRIYA UĞRAYAN TÜRK'TEN AÇIKLAMA

Aracına saldırılan Tuğba Kökyer, sosyal medya hesabından, ''PKK'lılar tarafından neredeyse arabamızda öldürülüyorduk. Arabadaki Türk bayrağını görünce küçük bebeğime rağmen acımadan darp ettiler' yorumunda bulundu.

TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAYA KARAR VEREN ŞİRKETİN BİNASINI İŞGAL ETTİLER

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye'de fabrika kurma kararı alan Volkswagen'in Wolfsburg kentinde bulunan binasını işgal etti.

Terör örgütü destekçilerinin protesto ve eylemlerine ses çıkarmayan Almanya'da büyük bir skandal daha yaşandı. PKK destekçileri bu kez, Türkiye'de fabrika kurma kararı alan Alman otomotiv markası Volkswagen'in Wolfsburg kentinde bulunan binasını işgal etti.

Kaynak: AA