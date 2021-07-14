Normalleşmenin ilk partisi
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Normalleşmenin ilk partisi

Normalleşmenin ilk partisi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bu yıl 14. Kez düzenlenen Elle Summer Weekend, Pantene ve Head&Shoulders ana sponsorluğunda Bodrum'da gerçekleşti. Her yıl olduğu gibi bu yılda birçok ünlü isme ev sahipliği yapan buluşma da şıklık yarışı yaşandı

Mgallery Hotel'de gerçekleşen etkinliğe; Selma Ergeç, Dilan Çiçek Deniz, Taro Emir ve sevgilisi Sofia, Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu, Berrak Tüzünataç, Serkan Altunorak, Ersin Düzen, Rachel Araz Kiresepi, Ayşe Boyner, Ece Vahapoğlu ve Melodi Elbirliler gibi pek çok ünlü isim yer aldı.

Ünlü isimler adeta birbirleriyle şıklık yarışına girdiği etkinliğin en dikkat çeken ismi ise Şevval Sam ile Metin Tekin'in oğlu Taro Tekin oldu. Partiye kız arkadaşı Sofia ile birlikte katılan genç oyuncu, ilgi odağı oldu.

Partiye eşi Erdil Yaşaroğlu'yla birlikte katılan Begüm Kütük "Bizim için normalleşmenin ilk organizasyonu oldu bu o yüzden çok mutluyum. Birde şu günler tam anlamıyla geri de kalsa da kurtulsak" dedi.

Partiye yalnız katılan Selma Ergeç, diğer katılan davetlilerin aksine beyaz teniyle dikkat çekerken, "Ben beyaz tenli olduğum için pek güneşe çıkamıyorum. O yüzden benden bir bronz ten görmeyi beklemeyin. Güneşe gönül rahatlığıyla çıkanlara özenerek bakıyorum." diyerek gülümsedi.

Spiker Ersin Düzün eşi Seyhan Şaşko ile birlikte partiye katıldı...

Normalleşmenin ilk partisi
Normalleşmenin ilk partisi
Normalleşmenin ilk partisi
Normalleşmenin ilk partisi

Kaynak: Snob Magazin

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