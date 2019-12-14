: Norm Ender'e bir kötü haber daha! 'Mekanın Sahibi' parçası YouTube'dan kaldırıldı

14.12.2019 00:49 | Son Güncelleme: 14.12.2019 01:02

Mekanın Sahibi şarkısı ile rap dünyasına bomba gibi geri dönen Norm Ender'e kötü haber YouTube'dan geldi. Ender'in daha önce Spotify'dan kaldırılan şarkısı bu sefer YouTube'dan kaldırıldı. Olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmasa da şarkının kaldırılması sosyal medyada yine çok konuşuldu.

SPOTİFY'DAN KALDIRILMIŞTI

'Mekanın Sahibi', Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway'e ait 'Work My Move' isimli parçayla oldukça benzetilmiş ve bu şarkıdan çalıntı olduğu iddia edilmişti. Bu iddianın ardından parça, Spotify'dan kaldırılmış ve sonrasında tekrardan geri yüklenmişti.

Şarkısının Spotify'dan kaldırılması üzerine Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Norm Ender ise olay hakkında "Loop: Müzik yaparken kullanılan yardımcı ses döngüleridir. Üretim amaçları şarkılarda kullanılmaktır. Aranjörler çok iyi bilir ve kullanır. Sizin bilmiyor oluşunuzdan yararlanmaya çalışan bebelerin kurbanı olmayın! Aynı kumaşla farklı elbiseler yapan terziler gibi, dikiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

YOUTUBE'DAN DA KALDIRILDI

Bu gelişmelerin ardından bugün ise YouTube üzerinden arama yapan kullanıcılar Norm Ender'in şarkısı 'Mekanın Sahibi' şarkısının klibine erişemiyor. Şarkının YouTube'dan kaldırılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken şarkıyı YouTube'da aratan kullanıcılar "Bu video, Dum Money Entertaintment tarafından gelen bir telif hakkı hak talebi nedeniyle artık kullanılamıyor" yazısı ile karşılaştı.

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