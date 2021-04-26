Nomadland ne demek? Nomad ne demek?
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Nomadland ne demek? Nomad ne demek?

Nomadland ne demek? Nomad ne demek?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Nomadland, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Nomadland ne demek? Nomadland anlamı ne? İşte, Nomadland kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Nomadland kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Nomadland anlamı ne? Nomadland ne demek?

NOMADLAND NE DEMEK?

Nomadland Chloé Zhao'nun senaryosunu yazdığı, yapımcılığını üstlendiği ve yönettiği 2020 Amerikan drama filmidir. Filmde Frances McDormand, kocası öldükten sonra memleketi Nevada'dan ayrılan ve "evsiz" kalıp, Amerika Birleşik Devletleri'ni dolaşan bir kadın olarak rol alıyor.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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