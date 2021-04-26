Nomadland ne demek? Nomad ne demek?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Nomadland, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Nomadland ne demek? Nomadland anlamı ne? İşte, Nomadland kelimesin anlamı!