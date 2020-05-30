Nohutlu firik pilavı tarifi! Nohutlu firik pilavı nasıl yapılır? Baklagiller ve tahıllar ailesinin iki başrol oyuncusu bulgur ve nohut, nohutlu firik pilavında bir araya geldi. Biz de tarifini vermek düştü.

GEREKLİ MALZEMELER 2 yemek kaşığı tereyağı, kuru nane, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, karabiber, 1 adet iri yemeklik doğranmış soğan, tuz, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 su bardağı firik bulguru, 6 su bardağı et suyu, 1 su bardağı haşlanmış nohut,1 su bardağı pilavlık bulgur. HAZIRLANIŞI Bulgurları yıkayıp süzün. Tencerede tereyağını eritip için doğranmış soğanı ekleyin. Soğanlar pembeleşince bulgurları ekleyip karıştırın. Salçayı da ilave edip kokuları çıkana kadar kavurmaya devam edin. Karabiber, tuz ve nohutu da ekleyip karıştırmaya devam edin. Sonra suyunu ilave edin. Kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişmesini bekleyin. Pilav pişince dinlendirin ve servis edin. Afiyet olsun.