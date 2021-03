NO Pelicans - Utah Jazz maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün NO Pelicans - Utah Jazz maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler NO Pelicans - Utah Jazz maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, NO Pelicans - Utah Jazz maçı gerçekleşecek. Peki, NO Pelicans - Utah Jazz maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

NO PELİCANS - UTAH JAZZ HANGİ KANALDA?

NBA, NO Pelicans - Utah Jazz maçı, New Orleans'da Smoothie King Center'da oynanacak. NO Pelicans - Utah Jazz maçı, Bilyoner TV, S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 73, D-Smart 78, Vodafone TV 11, Kablo TV 240, Turkcell TV+ 77 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

NO PELİCANS - UTAH JAZZ MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 2 Mart Salı günü oynanacak NO Pelicans - Utah Jazz maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.