NO Pelicans - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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NO Pelicans - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta?

18.02.2021 01:56 | Son Güncelleme: 18.02.2021 01:59
NO Pelicans - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün NO Pelicans - Portland TB maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler NO Pelicans - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, NO Pelicans - Portland TB maçı gerçekleşecek. Peki, NO Pelicans - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

NO PELICANS - PORTLAND TB MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, NO Pelicans - Portland TB maçı New Orleans'da Smoothie King Center'da oynanacak. NO Pelicans - Portland TB maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

NO PELICANS - PORTLAND TB MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 18 Şubat Perşembe günü oynanacak NO Pelicans - Portland TB maçı, Türkiye saatiyle 05.00'da başlayacak.

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