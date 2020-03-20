Nizip'te kaymakam ve belediye başkanından sağlık çalışanlarına teşekkür Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Devlet Hastanesini ziyaret ederek, çalışanlara teşekkür etti.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Devlet Hastanesini ziyaret ederek, çalışanlara teşekkür etti.

Ziyaret öncesinde tedbir amacıyla maske ve eldiven takan Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Sarı, hastane başhekimi Mehmet Ali Yılmaz'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra acil ünitesine geçen Şahin ve Sarı burada da doktorlar ve sağlık görevlileriyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Sağlık görevlilerinin tüm zorluklara rağmen işlerini en iyi şekilde yürüttüğünü ifade eden Kaymakam Şahin, "Bilindiği üzere tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir virüs salgını var. Bu nedenle buradaki sağlık görevlilerimiz canla başla çalışarak hizmetlerini en iyi şekilde yürütüyorlar. Bizlerde onları ziyaret ederek teşekkürlerimizi illettik." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise doktorlarımız ve sağlık çalışanlarının bu zor süreçte ellerinden gelenin fazlasını yaptığını belirterek, "Bizler bu görevlilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Buradan tüm sağlık çalışanlarına ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. Onlar var oldukça bizler varız ve bizler daha iyiyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA