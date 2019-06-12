Nişanlısından ayrılan genç adam, otogarın ortasında boğazını kesti!

Samsun'da nişanlısından ayrılan bir kişi otogarda boğazını keserek intihar teşebbüsünde bulundu.

NİŞANLISINI GÖRMEK İÇİN OTOGARA GİTTİ

Olay, Bafra ilçesinde otogarda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce nişanlısından ayrılan Suat B., iddiaya göre ayrıldığı nişanlısını görmek için otogara gitti.

FALÇATA İLE BOĞAZINI KESMEYE KALKIŞTI

Şahıs, burada birden eline geçirdiği falçata ile boğazını keserek intihar teşebbüsünde bulundu. Kanlar içerisinde yere yığılan şahsı gören çevredeki vatandaşlar ise şahsın boğazına tampon yaparak ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı şahıs daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA