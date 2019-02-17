Nişan Yolunda Minibüs Şarampole Devrildi: 3 Ölü, 14 Yaralı

Mardin Midyat'ta, Bitlis'teki nişandan ilçeye dönenlerin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Araçtan çıkarılan 14 yaralı, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, öğle saatlerinde, Midyat- Mardin yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Bitlis'teki nişan sonrası Midyat'a dönenleri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 GP 428 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

3 ÖLÜ, 14 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre, minibüsteki 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Cansız bedenler ise otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA