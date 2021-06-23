Nisa Bölükbaşı'nın yeni aşkı bakın kim çıktı
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Nisa Bölükbaşı'nın yeni aşkı bakın kim çıktı

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz aylarda Barış Murat Yağcı'dan ayrılan Nisa Bölükbaşı'nın özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...

Uçankuş'un haberine göre; Nisa Bölükbaşı gönlünü Survivor elemelerinde tanıştığı video içerik üretici ve sörfçü Suleyman Atli'ye kaptırdı.

Sosyal medyada sık sık sörf videolarını paylaşan Suleyman Atli'ye çekimlerde Nisa Bölükbaşı da eşlik ediyor.

"İLİŞKİMİZİ SAYGI ÇERÇEVESİNDE NOKTALADIK"

Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı ile ayrıldıklarını şu sözlerle açıklamıştı:

"Barış ile olan ilişkimizi, saygı sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum."

Nisa Bölükbaşı'nın yeni aşkı bakın kim çıktı
Nisa Bölükbaşı'nın yeni aşkı bakın kim çıktı
Nisa Bölükbaşı'nın yeni aşkı bakın kim çıktı
Nisa Bölükbaşı'nın yeni aşkı bakın kim çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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