Nisa Bölükbaşı'ndan flaş ayrılık açıklaması

Survivor' yarışmasındaki arkadaşlıkları İstanbul'a aşka dönüşen Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'nın aşkı bitti. Bölükbaşı, Instagram'dan açıklama yaptı. İşte detaylar...

Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı'dan ayrıldığını açıkladı. 'Survivor' yarışmasındaki arkadaşlıkları İstanbul'a aşka dönüşen çift, ilişkisini noktaladı. Geçtiğimiz günlerde Snob Magazin'in ayrılık haberini doğrulayan Bölükbaşı, Instagram'dan açıklama yaptı.

Bölükbaşı, "Barış ile olan ilişkimizi, saygı sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" diye yazdı.

Çift, birçok markayla iş birliği yapıyor. İkilinin, ilişkilerinin ilk döneminde öpüştüğü video gündeme damgasını vurmuştu.

Kaynak: Snob Magazin