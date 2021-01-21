Nilüfer Çayı buz tuttu, Bursalılar üzerinde yürüdü (2)
21.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:42
BOĞAZKÖY BARAJI BUZ TUTTUİnegöl ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle don olayı yaşandı.
BOĞAZKÖY BARAJI BUZ TUTTU
İnegöl ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle don olayı yaşandı. Bölgede tarımsal sulama için önem arz eden Boğazköy Barajı'nın yüzeyi, yer yer buz tuttu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; en düşük hava sıcaklığı eksi 9 derece olan ilçenin yüksek kesimlerinde soğuk hava etkili oluyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ