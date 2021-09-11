Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Kırmızı Oda Meliha'nın kızı kimdir? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Kırmızı Oda Meliha'nın kızı kimdir?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Kırmızı Oda Meliha'nın kızı kimdir?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı karakterlerle merak toplayan Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Meliha'nın kızı Melek karakterine can veren Nilsu Yılmaz merak ediliyor. Kırmızı Oda Meliha'nın kızı aslında Melek kim? Nilsu Yılmaz kimdir? Nilsu Yılmaz nereli ve kaç yaşında? İşte Nilsu Yılmaz'ın boyu, kilosu, oynadığı dizi ve filmler...

Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak ediliyor. Nilsu Yılmaz internetin en çok aratılan isimlerinden biri oldu. Kırmızı Oda dizisinin takipçileri Meliha'nın Kızı Melek'in aslında kim olduğunu merak ediyor. Kırmızı Oda Meliha'nın kızı aslında Melek kim? Nilsu Yılmaz kimdir? Nilsu Yılmaz nereli ve kaç yaşında? İşte Nilsu Yılmaz'ın boyu, kilosu, oynadığı dizi ve filmler... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

NİLSU YILMAZ KİMDİR?

Bir süredir Kırmızı Oda dizisinde oynayan Nilsu Yılmaz'ın 18 yaşında ve İzmirli olduğu biliniyor. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro bölümünden mezun olan Nilsu Yılmaz eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda devam ediyor. 1,77 cm boyunda ve 50 kilo olan Nilsu Yılmaz'ın daha önce Ufak Tefek Cinayetler, 20 Dakika, Davetsiz Misafir, Payitaht Abdülhamid, Aşk Tesadüfleri Sever gibi yapımlarda tol almıştır.

Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Tanju Özcan Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Gökhan Çıra Yıldız Tilbe Defne Samyeli Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Ozan Tufan Burak Yılmaz Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Kırmızı Oda Meliha'nın kızı kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 23:28:49. #1.11#