Niksar Belediye Başkanı Özcan: "Tüm sorunları yerinde göreceğiz"

Tokat'ın Niksar İlçe Belediye Başkanı Özdilek Özcan "Tüm sorunları yerinde görmek için mahalle uygulamaları yapıyoruz" dedi.

Niksar'da geçen dönemde başlatılan "halk günü" uygulamasının yerini "mahalle günü" aldı.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, geçen dönem gerçekleştirilen Halk Günü uygulamasını bu dönem "Mahalle Günü" olarak gerçekleştireceklerini belirterek; "Mahallelerde yaşanan tüm sıkıntıları yerinde inceleyerek, vatandaşımızın biz yanına gideceğiz" dedi.

2014-2019 yılları arasında her hafta gerçekleştirdiği halk günü uygulamasıyla vatandaşların sorunları dinleyen Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, bu uygulamayı bu dönem gerçekleştirmeyeceklerini söyledi. Her hafta iki mahalle ziyareti yapacaklarını söyleyen Başkan Özcan, mahalle muhtarı ile belediyeden vatandaşların taleplerini derleyerek, daire müdürleri ile birlikte sorunları yerinde göreceklerini belirtti.

Mahalle günü uygulamasına Dönekse Mahallesinden başlayan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, mahalle Muhtarı Bektaş Karaarslan ve azaları ile sıkıntılı bölgelerde incelemelerde bulundu. Belediye daire müdürlerinin hazır olduğu uygulamada, sorunları dinleyen Başkan Özcan gerekli çalışmaların en kısa sürede yapılması için talimatlarını verdi.

Belediye Başkanı Özcan yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler vererek; "Geçtiğimiz dönem halk günü vesilesiyle binlerce hemşehrilerimizle bir araya geldik. Ancak bu uygulamamızı bu yıl daha da geliştirerek hemşehrilerimizin mahallelerinde yaşadıkları problemleri yerinde görmek amacıyla mahalle günü uygulamamızı bugün itibariyle başlattık. Belediyemize mahallelerimizden gelen dilekçeleri mahalle gününde gidip yerinde inceleyerek sorunları kısa sürede çözmeyi planlıyoruz. Her zaman halkımızın yanındayız" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA