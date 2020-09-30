Nikola Kalinic kimdir? Nikola Kalinic kaç yaşında? Nikola Kalinic kulüp kariyeri nedir? Nikola Kalinic eşi kimdir?
30.09.2020 10:31 | Son Güncelleme: 30.09.2020 10:34
5 Ocak 1988 tarihli Nikola Kalinic, Solin Hırvatistan doğumlu. Nikola Kalinic kimdir? Nikola Kalinic kaç yaşında? Nikola Kalinic kulüp kariyeri nedir? Nikola Kalinic eşi kimdir?
Roma takımında forma giyen başarılı futbolcu Beşiktaş'a transfer haberleri ile gündemde. Nikola Kalinic kulüp kariyeri nedir? Nikola Kalinic eşi kimdir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
NIKOLA KALINIC KİMDİR?
Nikola Kalinic Forvet mevkinde görev alan Hırvat millî futbolcudur. Kiralık olarak Serie A ekiplerinden Roma takımında forma giymektedir.
NIKOLA KALINIC KULÜP KARİYERİ
HNK Hajduk Split,
HNK Šibenik,
Blackburn Rovers,
Dnipro,
Fiorentina,
Milan ,
Atlético Madrid,
Roma
NIKOLA KALINIC EŞİ KİM?
Nikola Kalinic, 2007 yılında Vanja Kalinic ile evlendi.