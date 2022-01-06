Nikaragua'da 6.1 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Nikaragua'da 6.1 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Nikaragua açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Nikaragua açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Nikaragua'nın başkenti Managua'nın 99 kilometre güneybatısında ve 30 kilometre derinlikte 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

(İHA)

Nikaragua'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Nikaragua'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Nikaragua'da 6.1 büyüklüğünde deprem

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