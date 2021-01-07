Nijerya'da petrol taşıyan tankerde patlama
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Nijerya'da petrol taşıyan tankerde patlama

07.01.2021 16:22 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:27
Nijerya'da petrol taşıyan tankerde patlama

Niyerya'nın Lagos eyaletindeki otoyolda petrol taşıyan bir tanker devrildikten sonra alev aldı.

Niyerya'nın Lagos eyaletindeki otoyolda petrol taşıyan bir tanker devrildikten sonra alev aldı. Yanan tankerden çıkan dumanlar gökyüzünü adeta siyaha boyadı.

Niyerya'nın Lagos eyaletindeki Oshodi-Apapa otoyolunda petrol taşıyan bir tanker devrildikten sonra alev aldı. Arda arda patlamanın yaşandığı kazada,çıkan dumanlar gökyüzünü adeta siyaha boyadı. Lagos İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamada, petrol taşıyan tankerin devrildiği, patlamanın ardından yangın çıktığı ifade edildi. Yetkililer, olaya ilişkin tanker sürücünün yaralandığını belirtirken, yanan tankerden çıkan dumanlar gökyüzünü adeta siyaha boyadı. Olayın ardından itfaiye ekibi yangına müdahalede bulundu. Yangın, trafik akışını durdururken,yetkililer sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Yangın sonrası çevredeki vatandaşların panik anları da görüntülere yansıdı. Öte yandan, Lagos eyaletinde iki hafta aranın ardından 20 Aralık'ta bir otoyolda ilerleyen tanker, iki araca çarpmış, kaza sonucu meydana gelen patlamada 11 kişi yaralanmıştı.


Nijerya'da petrol taşıyan tankerde patlama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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