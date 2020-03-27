Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
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Nijerya, Afrika, Lassa, Sağlık, Dünya, Güncel

Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı

Tüm dünya Çin'de ortaya çıkan ve global salgın haline gelen koronavirüsle mücadele ederken, Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 176'ya yükseldi.

27.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:23
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı

Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken Batı Afrika ülkelerinden Nijerya 'da da Lassa salgını etkisini sürdürüyor. Hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 176'ya yükseldi.

LASSA SALGININDA 932 VAKA, 176 ÖLÜM

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan salgında Edo, Ebonyi, Ondo ve Bauchi başta olmak üzere 29 eyalette 932 vaka tespit edildiği aktarıldı. Açıklamada, salgın nedeniyle sene başından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 176'ya çıktığı belirtildi. Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım-mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında 2019'da 129 kişi ölmüştü.

İLK KEZ 1969 YILINDA GÖRÜLDÜ

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı. Nijerya hükümeti, 2019'da Lassa ateşi nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor. Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı

Kaynak: AA

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Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı

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Haber Yorumları (8)
500
YUSUF D.: Sağlamsa. .
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ALPER: Boyle olmayacak bütün virusu kaynağında yok etmeli.hangi ülkede varsa komple yakmalı o ülkeyi içindeki insanlarla
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CEM: Dünyanın ekolojik dengesini bozan çok çağdaş batı uygarlığı aklını başına alıp aralarındaki insanlık düşmanı bilim adamlarını ve sömürü düzenini temizlemeli
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SERKAN: Lassa kardeşim sen bir dur zaten ortalık karışık
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OSMAN KARTAL: herkes her şeyi herşeyi taksitle taksit taksit satmaya ve satınalmaya devam ettiğinden kıyamette herhalde taksitle geliyor. yavaş yavaş ödetiyor
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TOLGA06: Dünyanın, doğanın, hayvanların intikamı. . .
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HULYA: Fare yenmez yemeyin
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..: insana zarar yine insandan ulaşıyor. kendi elimizle kendimizesn hazırladık. feryat etmek boş
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500
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