Nijerya'da 22 kişi öldürüldüğü Plateau eyaletinde "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi
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Nijerya'da 22 kişi öldürüldüğü Plateau eyaletinde "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi

Nijerya'da 22 kişi öldürüldüğü Plateau eyaletinde 'sokağa çıkma' yasağı ilan edildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 22 kişinin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü Plateau eyaletinde, güvenlik sorunları nedeniyle "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 22 kişinin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü Plateau eyaletinde, güvenlik sorunları nedeniyle "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi.

Plateau Eyaleti Basın ve Halkla İlişkiler Direktörü Makut Macham, yaptığı açıklamada, dün eyalette 22 kişinin öldürülmesinin ardından Plateau Valisi Simon Lalong'un sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini bildirdi.

Macham, bugünden itibaren eyaletin Kuzey Jos, Güney Jos ve Bassa bölgelerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ifade etti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Macham, "Şu ana kadar 20 zanlı tutuklandı ve güvenlik birimleri olayın temeline inmek için soruşturma yürütüyor." ifadesini kullandı.

Silahlı kişilerin dün Bauchi eyaletinden hicri takvime göre yeni yıl ibadetinden dönenlere Plateau eyaletinin Jos-Zaria kara yolunda düzenlediği saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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