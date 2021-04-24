Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı?
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Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı?

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi yapılan sahur programında soruları yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na "Uzaylılar Müslüman mı?" sorusu yöneltildi. Hatipoğlu bu soruya "Uzayda kimse var mı bilmiyoruz. Kur-an'ı Kerim net bir şey söylemiyor" yanıtını verdi.

Her yıl Ramazan programıyla seyirci karşısına çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl koronavirüs nedeniyle programlarını çevrim içi gerçekleştiriyor. Yayına uzaktan bağlanan seyircilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bir gencin kendisine yönelttiği "Uzaylılar Müslüman mıdır?" sorusuna cevap verdi.

"UZAYDA KİMSE VAR MI BİLMİYORUZ"

Kendisine yöneltilen sorunun ardından tebessüm eden Hatipoğlu, "Uzayda kimse var mı ki, bilmiyoruz ki. Uzayda bir hayat olmuş olsaydı bu konuda net bir şey söylemek doğru değil. Kur-an'ı Kerim net bir şey söylemediği için..." ifadelerini kullandı.

Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı?
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (2)
TEKİN-SUNA ÇELİK ÇELİK: ya hoca rabbim kuranı kerimde kaç ayette alamlerin rabiyim diyor.acaba siz hangi kitabı okuyorsunuz .alemin rabbiyim demiyor.alemlerin rabbiyim.bir ayettede 7 gök yaratttım diyor.ama insanlar daha oralara ulaşamadılarçrabbim b,ir ayetttede kullarım anca benim izin verdiğim yerlere ulaşır diyor.
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GOKHAN Y : Hayir bunda komik ters bi sey yok. Bir baska islam alimi de kitapda cin diye isimlendirilen varliklarin aslinda uzayli oldugunu ve bunlarin bazilarinin musluman bazilarinin hristiyan vs oldugunu aciklamisti.
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