Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi
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Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi

Sosyal medyada Nihat Hatipoğlu ile ilgili ortaya atılan "Koronavirüse yakalandı" iddiaları asistanı tarafından yalanlandı. Haberler.com'a açıklama yapan Hatipoğlu'nun asistanı, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle yapılan testte Hoca'nın testi negatif çıktı" dedi.

24.08.2020 22:22 | Son Güncelleme: 24.08.2020 22:47

ATV ekranlarında yaptığı Ramazan programları ile tanınan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığı iddiaları yalanlandı. Hatipoğlu'nun ciğerlerinde bir sorun olduğu için tedavi gördüğü açıklandı.

Sosyal medyada Nihat Hatipoğlu ile ilgili koronavirüs iddiaları ortaya atıldı. Onlarca kullanıcının Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüs olduğuna dair paylaşımlar yapmasının ardından Haberler.com olarak ulaştığımız Hatipoğlu'nun asistanı iddialara açıklık getirdi.

KORONA TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Hatipoğlu'nun asistanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Nihat Hoca'nın testi negatif çıktı. Kendisi şuanda evinde. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak. Kendisi sevenlerinin duasını bekliyor." dedi.

Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi
Haber Yorumları (3)
ERDAL KABAL: milyonu olana bir şey olmaz
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HASAN: Bu tv hocasina hic guvenmiyorum. Bi ramazan i serifte bir de kuebanlarda piyasaya cikiyor. Bu ve bunun gibi 3 5 tane daha var. Bu tur yalan dolan haberlerle gündemde kalmaya unutulmama calisiyorlar. Malum yakin zamandq kandil geceleri de yok..?? Yazik..cidden yazik... bu milletik dini degerleriyle r3smen oynuyorlar ve bunu gulerek yapiyorlar. Sende tebessum ediyor sanmaya devam et.
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EFELER43: Takdiri ilahi derler buna...
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