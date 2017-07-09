Nihal Candan ve Minik, yeni filmlerini tanıttılar



SAMSUN - Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Nihal Canan ve İçerde Dizisi'nin Minik karakteri Seyithan Özdemir, yeni filmlerinin lansmanını Samsun'da yaptı.

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Fuat Yılmaz'ın yaptığı, çekimlerinin tamamı Samsun'da geçen "Mezarlık" filminin tanıtım kokteyli bir alışveriş merkezinde gerçekleşti. 3 Kasım 2017 tarihinde gösterime girecek olan filmin lansmanına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başrollerini magazin dünyasının en ünlü isimlerinden Nihal Candan ve İçerde dizisinin Minik karakterini oynayan Seyithan Özdemir'in paylaştığı Mezarlık filminin yönetmeni Fuat Yıldız, filmlerinin dram türünde olduğunu ve tamamı Samsun'da çekilen nadir filmlerden birisi olduğunu söyledi.

İlk kez bir sinema filminden rol alacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Nihal Candan, "Bu benim ilk oyunculuk deneyimim. Daha önce birçok programda yer aldım. Bu projenin ilk deneyim için doğru bir proje olduğunu düşünüyorum. Ayşe karakterini canlandıracağım. Karakterim normal hayattaki karakterime hiç uymuyor. O yüzden bu projede yer almak istedim. Oldukça mutluyum" dedi.

Filmde bir mezarcıyı canlandıracak olan Seyithan Özdemir ise, "Filmde Azap karakterini oynuyorum. Samsun halkının bana gösterdiği ilgiden çok memnunum. Kendi memleketimde bile böyle sevgi yaşamadım. Filmde oynayacağım karakterle kadına yönelik şiddeti bitireceğim" diye konuştu.

Bütün çekimleri Samsun'da Atakum İlçesi'nde ormanlık bir alanda çekilecek olan film, 3 Kasım'da gösterime girecek.