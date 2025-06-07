Nihal Candan'ın son durumu nedir? Hastaneye kaldırılan Nihal Candan'a ne oldu?

Son günlerde sağlık durumu ile gündeme gelen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, hastaneye kaldırılmasıyla birlikte bir kez daha kamuoyunun dikkatini üzerine çekti. Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medyada çeşitli iddialar hızla yayılırken, sevenleri ve takipçileri Nihal Candan'ın durumu hakkında net bilgi arayışına girdi. Peki, Nihal Candan'a tam olarak ne oldu, neden hastaneye kaldırıldı? İşte, fenomen ismin son durumu hakkında merak edilen her şey…

NİHAL CANDAN'A NE OLDU?

Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, tutukluluk sürecinde ciddi sağlık sorunları yaşamıştı. Cezaevinde bulunduğu süre boyunca yeme bozukluğu olan anoreksiya nervoza hastalığına yakalandığı öğrenilen Candan'ın kilosu 37'ye kadar düşmüş, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hakkında tahliye kararı verilmişti.

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirilen Nihal Candan'ın, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre genç fenomene organ yetmezliği teşhisi konuldu ve karaciğer değerlerinin kritik seviyelere düştüğü öğrenildi.

Nihal Candan'a ne oldu

NİHAL CANDAN'IN SON DURUMU NEDİR?

Nihal Candan'ın Anoreksiya Nevroza hastalığı ile mücadele ettiğine dikkat çeken aile, Nihal Candan'ın kalbinin hastaneye yattığından bu yana 2 kez durduğunu ve durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Nihal Candan'ın annesi; "Her ne kadar gezip, tozsa iyi görüntü verse de çok sağlıklı bir birey değildi. Yemek yememe problemi giderek katlandı. Son günlerde de yemek hiç yiyemediği için değerleri kötüleşti ve bu durum ölümcül bir hal aldı. Şu anda yoğun bakıma aldılar. İkinci günümüz orada ve değerlerinin düzelmesi için uğraşıyorlar. Değerleri düzelmediği taktirde hayati riski çok ciddi olacak. Durumumuz kritik." şeklinde konuştu.

Nihal Candan'ın sağlık durumu

Son olarak, Nihal Candan'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama da modacı Pınar Kerimoğlu'ndan geldi. Candan kardeşlerle olan yakınlığıyla tanınan Kerimoğlu, sosyal medya hesabından Nihal Candan'ın hastane odasında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak genç ismin kilosunun 29 kiloya kadar düştüğünü belirtti.

Yaşanan bu gelişmeler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Nihal Candan'ın sağlık durumu kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

Pınar Kerimoğlu'nun Nihal Candan paylaşımı