Nihal Candan'ın paylaşımı nefes kesti
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Nihal Candan'ın paylaşımı nefes kesti

Nihal Candan'ın paylaşımı nefes kesti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Nihal Candan, Ege tatilinde yayınladığı karelerle takipçilerinden övgü dolu mesajlar aldı. Beyaz bikini giyen sosyal medya fenomeni, nefes kesti. İşte detaylar...

'İşte Benim Stilim' ve 'Survivor' yarışmalarıyla adından söz ettiren Nihal Candan, tatil sezonunu Ege'de açtı. Beyaz bikinisiyle pozlar veren sosyal medya fenomeni, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Candan, iskelede paylaştığı dört kareye güneş emojisi koydu.

Düzgün fiziğiyle övgüler alan sosyal medya fenomeni, yayınladığı pozlarla da adından söz ettiriyor. Sevenlerinden iltifat mesajları alan Candan'a, "Ablam Kylie görmesin delirecek" ve "Süper kusursuz fizik" mesajlarını gönderdi.

Nihal Candan'ın paylaşımı nefes kesti
Nihal Candan'ın paylaşımı nefes kesti
Nihal Candan'ın paylaşımı nefes kesti

Kaynak: Snob Magazin

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