Niğde'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Niğde'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Niğde'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Niğde'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kök kenevir ve 400 gram kubar esrar ele geçirildi.

Niğde'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kök kenevir ve 400 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesi Kızılca köyünde bir kişinin evine düzenlediği operasyonda 11 kök kenevir bitkisi, 400 gram kubar esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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