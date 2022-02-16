Niğde'de faili meçhul 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı - Haberler
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Niğde'de faili meçhul 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı

AA, Hamza Tav - Güncel
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Niğde'de faili meçhul 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince faili meçhul 7 hırsızlık olayıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

NİĞDE (AA) - Niğde İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince faili meçhul 7 hırsızlık olayıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

JASAT ekipleri tarafından farklı tarihlerde meydana gelen 3'ü evden, 2'si inşaattan ve 2'si tarladan 7 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Olaylara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Çalıntı malzemeleri satın alan hurdacıya da idari işlem yapıldı.

AA / Hamza Tav - Güncel

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